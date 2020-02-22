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رياضة

برشلونة يسعى لاستعادة صدارة الدوري الإسباني أمام إيبار

السبت 22/فبراير/2020 - 10:23 ص
فريق برشلونة
فريق برشلونة
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محمد السعيد
يستضيف فريق برشلونة نظيره إيبار، اليوم، السبت، في تمام الخامسة مساءً، ضمن منافسات الجولة الـ 25، من مسابقة الدوري الإسباني.

ويسعى فريق برشلونة بقيادة نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، واستعادة صدارة الدوري الإسباني مؤقتا، من ريال مدريد.

في المقابل يطمح فريق إيبار في تحقيق نتيجة إيجابية أمام برشلونة، للهروب من دوامة الهبوط.

ويحتل برشلونة وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 52 نقطة، خلف ريال مدريد متصدر الترتيب بـ 53 نقطة، بينما يتواجد إيبار في المركز الـ 16 بـ 24 نقطة.

ويلتقي اليوم ايضا، ضمن منافسات الجولة ذاتها من مسابقة الدوري الإسباني،  سيلتا فيجو مع ليجانيس، ريال سوسيداد مع فالنسيا، ليفانتي مع ريال مدريد.
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