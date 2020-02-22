القوية لـ نوال الزغبي تحقق مليون مشاهدة على يوتيوب





وتقول كلمات الأغنية :"بهجرك قسي عودي .. بعيني الفرح شفتو .. عم بفرض وجودي .. ال معك ما عرفتو .. أنا ال ما فيك تجرحا .. قوية قبلك سمّوني .. أنا دموعي ما بمسحا .. أنا بمسح يللي بكوني .. كل جرح وأنا بخير .. وتنعاد عليك المواجع .. ما فيي قلك غير.. قلبي اللي حبك مش راجع".





"القوية" کلمات : مازن ضاهر، الحان : فضل سلیمان، و توزیع : جیمی حداد، و میکس & ماسترینج : محمد المقهور.





وتستعد نوال الزغبي لإحياء حفلين غنائيين، يومي الخميس والجمعة الموافقين 28 و29 من شهر مايو المقبل، وذلك في أحد الفنادق الكبرى بهولندا.





حققت أغنية "القوية" للمطربة نوال الزغبي، نجاحا كبيرا، حيث حققت أكثر من مليون مشاهدة على القناة الرسمية لشركة روتانا، على موقع "يوتيوب".