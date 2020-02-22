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توك شو

أخبار التوك شو | الذهب يواصل ارتفاعه الجنوني.. الصحة العالمية تعرب عن قلقها بتسجيل إصابات بـ فيروس كورونا لأشخاص لم يسافروا للصين.. و«كلم مصر» أول تطبيق للتواصل بين المصريين بالخارج ومؤسسات الدولة

السبت 22/فبراير/2020 - 04:39 م
نشرة أخبار التوك
نشرة أخبار التوك شو
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شيرين عادل
نشر موقع "صدى البلد"، اليوم السبت  مجموعة من الأخبار الهامة من برامج التوك شو، وفيما يلي أبرزها:

واستعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على "dmc"، تقريرًا مُفصلًا اليوم  السبت 22 -2 -2020،  تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الذهب كشف عن تواصل ارتفاع الذهب الجنونى ليسجل عيار18  591 جنيها ، وعيار 21 يسجل 690 جنيها ، أما عيار 24 فسجل 789 جنيها للجرام.


كما أفادت فضائية "إكسترا نيوز"، خبرًا عاجلًا عن منظمة الصحة العالمية، مفاده إعلان قلقها البالغ من تسجيل إصابات بفيروس كورونا لأشخاص لم يسافروا للصين أو يختلطوا بالمرضى.. المزيد
 

كما كشف أشرف عطية، في مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، عن حضور أكثر من 5 آلاف سائح وأجنبي شهدوا الاحتفالية في معبد أبو سمبل.

وأشار محافظ أسوان، إلى أن تعامد الشمس على معبد أبو سمبل شيء مبدع وإعجاز حقيقي خاصةً أنه ظهر منذ 33 قرنًا.



وأشارت الإعلامية لميس سلامة، في فقرة السوشيال ميديا من برنامج "صباح البلد"، الذي يذاع على قناة صدى البلد، إلى أن وزارة الهجرة أعلنت عبر صفحتها على "فيس بوك"، عن إطلاق تطبيق إلكتروني جديد للمصريين بالخارج بعنوان "كلم مصر".

وأضافت أن هذا التطبيق هو واحد من أدوات الوزارة في تعزيز التواصل مع المصريين في الخارج، ويضمن هذا التطبيق خريطة تفاعلية بأماكن السفارات والقنصليات مع الوزارة لدمج الخدمات المقدمة.


وقد أفادت فضائية اكسترا نيوز فى خبر عاجل عن مصادر عسكرية ليبية أن الجنود الأتراك القتلى فى طرابلس رتب عليا وتم نقل جثامينهم إلى أنقرة فجرا.

وكانت  مصادر عسكرية ليبية  أعلنت اليوم عن مقتل عدد من الجنود الأتراك فى طرابلس وأن جنودا أتراكا أصيبوا فى قصف جوى للجيش السورى على جنوب إدلب.
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