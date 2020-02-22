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رياضة

تشيلسي يفوز على توتنهام.. وينفرد رابعًا في الدوري الانجليزي.. فيديو

السبت 22/فبراير/2020 - 04:32 م
توتنهام وتشيلسي
توتنهام وتشيلسي
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عبدالله هشام
حقق فريق تشيلسي الفوز علي منافسه توتنهام بنتيجة هدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على ملعب ستامفورد بريدج ضمن منافسات الجولة الـ27 من بطولة الدورى الإنجليزي "البريميرليج". 

وجاء الهدف الأول عن طريق جيرو من كرة صاروخية ارتطمت بالعارضة وارتدت له ليسكنها شباك الحارس لوريس في الدقيقة 15 من عمر اللقاء، وأضاف الهدف الثاني ماركوس الونسو من تسديدة قوية خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 48.

بينما سجل هدف فريق توتنهام أنطونيو روديجر لاعب تشيلسي "هدف في مرماه " في الدقيقة 89 من عمر اللقاء .

وبهذه النتيجة يحتل تشيلسي المركز الرابع بجدول الدوري الإنجليزي، برصيد 44 نقطة، متعن توتنهام الذي تجمد عند المركز الخامس برصيد 40 نقطة.
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