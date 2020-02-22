تشيلسي يفوز على توتنهام.. وينفرد رابعًا في الدوري الانجليزي.. فيديو

حقق فريق تشيلسي الفوز علي منافسه توتنهام بنتيجة هدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على ملعب

ضمن منافسات الجولة الـ27 من بطولة الدورى الإنجليزي "البريميرليج".





وجاء الهدف الأول عن طريق جيرو من كرة صاروخية ارتطمت بالعارضة وارتدت له ليسكنها شباك الحارس لوريس في الدقيقة 15 من عمر اللقاء، وأضاف الهدف الثاني ماركوس الونسو من تسديدة قوية خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 48.





بينما سجل هدف فريق توتنهام أنطونيو روديجر لاعب تشيلسي "هدف في مرماه " في الدقيقة 89 من عمر اللقاء .



