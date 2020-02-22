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حوادث

بسبب القهوة.. قهوجي يهدد بالانتحار من أعلى برج كهرباء بالخانكة | شاهد

السبت 22/فبراير/2020 - 05:42 م
عاطف يهدد بالانتحار
عاطف يهدد بالانتحار من أعلى برج كهرباء بالخانكة
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إبراهيم الهوارى

تسلق قهوجى بمنطقة مساكن ورش أبو زعبل التابعة لمركز ومدينة الخانكة أحد أبراج الكهرباء مهددا بإلقاء نفسه نتيجة إزالة المقهى الخاص به بسبب تأخره في سداد الإيجار.


وقال المواطن ويدعى "عاطف ا . خ " إنه استأجر قطعة أرض من شركة خدمات السكة الحديد وأقام عليها مقهى صغيرا من أجل الإنفاق على أسرته وما إن تعثر في سداد الإيجار لعدة شهور قامت حملة لإزالة المقهى وفقد مصدر رزقه الوحيد.


وناشد عاطف محافظ القليوبية بضرورة التدخل لحل مشكلته مؤكدا انه تسلق برج الكهرباء محاولا الانتحار والتخلص من حياته.


من ناحية اخرى انتقلت الاجهزة المعنية ونجحت بمساعدة الاهالى فى نصحه وارشاده وانزاله من البرج.

بسبب القهوة.. قهوجي يهدد بالانتحار من أعلى برج كهرباء بالخانكة | شاهد
بسبب القهوة.. قهوجي يهدد بالانتحار من أعلى برج كهرباء بالخانكة | شاهد
بسبب القهوة.. قهوجي يهدد بالانتحار من أعلى برج كهرباء بالخانكة | شاهد
بسبب القهوة.. قهوجي يهدد بالانتحار من أعلى برج كهرباء بالخانكة | شاهد
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