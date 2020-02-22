فخر مصر والعرب.. يسرا توجه رسالة للدكتور مجدي يعقوب.. شاهد

نشرت الفنانة يسرا صورة للدكتور مجدي مجدي يعقوب أشهر طبيب قلب بالعالم عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وعلقت يسرا على صورة الدكتور مجدي يعقوب قائله "الحمد لله على سلامتك يا دكتور مجدي انت فخر لمصر والعرب والعالم كله ربنا يديمك نعمه في حياتنا كلنا يا ملاك الحب والرحمة".

وانهالت التعليقات من متابعيها على الصورة وجاءت التعليقات بين "ربنا يحفظه يارب" و " ألف سلامة عليه" و " فخر مصر الحقيقي" و " حمد الله على السلامة".

يشار إلى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، جمع تبرعات بقيمة 360 مليون جنيه لمستشفى مجدى يعقوب الجديد للقلب في القاهرة، وذلك خلال مبادرة صناع الأمل في دورتها الثالثة.