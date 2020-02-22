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توك شو

كواليس السوبر الأفريقي والمحلي واستعدادات قمة الأهلي.. مرتضى منصور ضيف أحمد موسى الليلة

السبت 22/فبراير/2020 - 07:31 م
المستشار مرتضى منصور
المستشار مرتضى منصور و الإعلامي أحمد موسى
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قسم التوك شو
يحل المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، مساء اليوم، السبت، ضيفًا في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على "صدى البلد"، تقديم الإعلامي أحمد موسى؛ للتحدث عن فوز الفريق الأبيض ببطولتي السوبر الأفريقي والمحلي.

كما يتحدث المستشار مرتضى منصور، عن تفاصيل الأزمة التي نشبت بين لاعبي الأهلي والزمالك عقب المباراة في استاد محمد بن زايد.

وسيجيب المستشار مرتضى منصور، أثناء حلقة اليوم، عن أسئلة عدة أبرزها "كيف يستعد الفريق لمواجهة الأهلي فى قمة الدوري؟ وما تفاصيل الأزمة مع رئيس اتحاد الكرة عمرو الجنايني حول مباراة القمة؟".

ويكشف المستشار مرتضى منصور، عن استعدادات نادي الزمالك لمباراة الترجي في دوري أبطال إفريقيا، وكيف نقضي على التعصب بين جماهير الأهلي والزمالك، أسباب حصول الزمالك على 5 بطولات كبرى في عام واحد.

يشار إلى أنه من المقرر أن يواجه الأهلي منافسه الزمالك الاثنين المقبل في استاد القاهرة الدولي بالمباراة المؤجلة من الجولة الرابعة من الدوري الممتاز.
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