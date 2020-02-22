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استجابة لصدى البلد.. محافظة محافظة طنطا تتعاون مع المنوفية لتطهير ترعه قرية زاوية رزين.. شاهد

السبت 22/فبراير/2020 - 07:30 م
محافظة طنطا
محافظة طنطا
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مصطفى كرم
استجابة محافظة طنطا لشكوى أهالي قرية زاوية رزين بالمنوفية لخدمة القراء التي يقدمها موقع صدي البلد الإخباري من انتشار القمامة بترعة القرية. 


وأفاد بيان المحافظة لموقع صدي البلد ان المهندس عمرو دغيدى مدير إدارة المخلفات والمواد والنفايات الخطرة بجهاز شئون البيئة بطنطا قام بالتنسيق مع كل من اللواء علاء رشاد السكرتير العام لمحافظة المنوفية والمهندس علاء سعودى وكيل وزارة الرى بالمنوفية  و رجب النقيدى رئيس مجلس ومدينة منوف وذلك لإتخاذ الإجراءات اللازمة حيال هذه الشكوى المواطنين لموقع صدي البلد. 


وأفاد البيان أن مجلس مدينة منوف شن حملة مكبرة لتطهير الترعة بالتعاون مع مديرية الرى بالمنوفية ورفع كل تراكمات القمامة التى كانت تغطى الترعة بإستخدام كراكات التطهير الخاصة بمديرية الرى ، مع إمداد أعمال التطهير وذلك للحفاظ على سلامة وجمال البيئة.

موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسؤولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس 



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