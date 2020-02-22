بيراميدز يفاوض وليد سليمان .. اعرف التفاصيل

قال الإعلامي عمر ربيع ياسين إن نادي بيراميدز دخل في مفاوضات جدية مع وليد سليمان، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لضم اللاعب الذي ينتهي تعاقده مع القلعة الحمراء بنهاية الموسم.
وتابع عمر ربيع ياسين عبر برنامجه "نمبر وان" على قناة النهار، أن وليد سليمان رفض عرض بيراميدز رغم الإغراءات المادية وفضّل الاستمرار داخل النادي الأهلي.
ويُواجه الأهلي نظيره نادي الزمالك يوم الاثنين المقبل، على استاد القاهرة، ضمن مُؤجلات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز، على أن يواجه صن داونز يوم السبت على استاد القاهرة، وسط حضور 30 ألف مُشجع، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.