بيراميدز يفاوض وليد سليمان .. اعرف التفاصيل

قال الإعلامي عمر ربيع ياسين إن نادي بيراميدز دخل في مفاوضات جدية مع وليد سليمان، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لضم اللاعب الذي ينتهي تعاقده مع القلعة الحمراء بنهاية الموسم.





وتابع عمر ربيع ياسين عبر برنامجه "نمبر وان" على قناة النهار، أن وليد سليمان رفض عرض بيراميدز رغم الإغراءات المادية وفضّل الاستمرار داخل النادي الأهلي.



