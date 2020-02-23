محمد رمضان لـ الطيار الموقوف: خللي السوشيال ميديا تديك الفلوس

قال الفنان محمد رمضان، إنه مستاء جدا بسبب القرار الذي تم ضد الطيار المصري أشرف أبو اليسر؛ موضحا أنه لم أو أي فنان يقم قبل ذلك بالتقاط صور داخل كابينة الطائرة.





وأضاف رمضان خلال حلقة اليوم من برنامج «التاسعة» المذاع على «القناة الأولي بالتليفزيون المصري» الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي: « الحكم قاس على الطيار، والفيديو اللي انا نشرته لم اقصد به الإساءة إلى الطيار ولكن كنت عايز أتضامن معاه بس فيه ناس فهمت غلط»؛ منوها أنه لم يخطئ في حق الطيار بدليل سلطة الطيران المدني لم تقاض الا الطيار.





وأوضح رمضان، أن أحد الأصدقاء استأذن الطيار في التقاط صور في الطائرة قائلا: «الطيار قال لا ده يجي يقعد جنبي مش يتصور صوره».





وأشار رمضان، إلى أنه عقب إيقاف الطيار، جاء إلى مكتبه وطلب 9.5 مليون جنيه تعويضا عن إيقافه أو التشهير به على السوشيال ميديا.





وتابع رمضان: « انا قلت له خلي السوشيال ميديا تديك الفلوس.. انا فلوسي تحت جزمة أي محتاج ولكن بالحب».









واستطرد رمضان: «أنا مستغرب الدعوى اللي رفعها الكابتن أبو اليسر انه عايز 25 مليون جنيه، ولم يقدم طعنا في وزارة الطيران للعودة للعمل».