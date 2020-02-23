ضبط 8 أشخاص بحوزتهم مواد مخدرة بـ الدقهلية

ألقت وحدة مباحث مركز شرطة محلة دمنة بمحافظة الدقهلية، القبض على 8 من العناصر الإجرامية بحوزتهم كمية كبيرة من المخدرات" الحشيش والهيروين" داخل سيارتين.

تلقى اللواء فاضل عمار، مدير امن الدقهلية إخطارا من اللواء سيد سلطان، مدير المباحث الجنائية ، يفيد بورود معلومات أكدتها التحريات السرية بقيام عناصر إجرامية من عائله واحده بالإتجار في المواد المخدرة بدائرة محلة دمنة.





وباستصدار إذن النيابة العامة تمكنت حملة مكبرة بقيادة المقدم محمد منير العدل، مفتش مباحث مركز محلة دمنة والرائد كريم عبدالرازق، رئيس مباحث المركز، من ضبط المتحري عنهم وجميعهم من عائلة واحدة.





وبتفتيشهم ضبطت الحملة بحوزتهم علي 29 طربة من مخدر الحشيش وزنت 5 كيلو و 800 جرام، وكمية من مخدر الهيروين وزنت 500 جرام و33 قرص مخدر، وطبنجة عيار 9مم، و مبلغ مالى وعدد 3 قطع سلاح أبيض ، وعدد 2 ميزان حساس، وعدد 7 هواتف محمولة ، وعدد 2 سيارة .





وتحرر عن ذلك المحضر 378 لسنة 2020 جنايات مركز شرطة محلة دمنة.



