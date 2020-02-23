ننشر بنود الاجتماع الطارئ لمجلس الأهلي للرد على عقوبات الانضباط

كشفت مصادر خاصة لصدى البلد عن النقاط التي سيتم مناقشتها في جدول أعمال مجلس إدارة الأهلي الطارئ المقرر له ظهر اليوم للرد على قرارات اتحاد الكرة المصري على لاعبي الفريق الأول للكرة بالقلعة الحمراء . لصدى





وقررت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم في اجتماعها اليوم لمناقشة أحداث مباراة السوبر التي أقيمت يوم الخميس الماضي بين فريقي الأهلي والزمالك بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي ما يلي على ضوء الإطلاع على تقارير حكم ومراقب ومنسق عام المباراة وشريط المباراة وما تلاها من أحداث والوارد من الشركة الناقلة للمباراة، إيقاف كل من : محمود عبد المنعم ( كهربا) لاعب الأهلي وإمام عاشور لاعب الزمالك وأحمد زاهر اداري الزمالك حتى نهاية الموسم وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه لكل منهم.





كما قررت اللجنة إيقاف محمود عبد الرازق (شيكابالا) لاعب الزمالك 8 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه، إيقاف عبد الله جمعة لاعب الزمالك 3 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه، إيقاف كل من ياسر إبراهيم وجنيور أجاي لاعبي الأهلي مباراتين وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهما. و تغريم كل من ناديي الأهلي والزمالك 100 ألف جنيه، ومنع مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك من المشاركة في أنشطة كرة القدم 3 مباريات وغرامة مالية 200 ألف جنيه.





وقالت المصادر إن مجلس الأهلي الطارئ اليوم سوف يناقش عدد من البنود علي رأسها تشكيل لجنه لإعداد ملف كامل بكل تجاوزات اللجنة التي تدير إتحاد الكرة بجانب ما تعرض له الفريق الأحمر منذ توليها المسولية وتقديم شكوي رسمية للإتحاد الدولي لكرة القدم.





وأضافت المصادر أن هناك بندا اخر سوف يتم مناقشته وسيصدر ضمن قرارات اليوم وهو السير في الطرق القانونية التي تكفلها اللوائح واولها تقديم إلتماس للجنة التظلمات ضد العقوبات بجانب الشكوي إلي المحكمة الرياضية الدولي " كأس".





وأوضحت المصادر أن المجلس لن يتطرق إلى تعليقه انشطته الرياضية بشكل نهائي أو فكرة تجميد موقفه من مسابقة الدوري، خاصة أن إدارة النادي تحترم أجهزة الدولة ومسئوليها .





وشددت المصادر أن النادي سوف يتقدم بملف كامل لتجاوزات لاعبي المنافس وعلي رأسهم محمود شيكابالا ويوسف اوباما وطارق حامد وعبدالله جمعه مدعومة بلقطات فيديو.



