AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

البطاطس تسجل 5 جنيهات للكيلو.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأحد 23 - 2- 2020.. فيديو

الأحد 23/فبراير/2020 - 08:58 ص
أسعار الخضروات
أسعار الخضروات
Advertisements
شيرين عادل
شهدت أسعار الخضراوات والفاكهة في مصر، استقرارًا مع بداية تعاملات اليوم الأحد 23- 2- 2020 في سوق العبور ومعظم الأسواق المصرية.

ويستعرض برنامج "8 الصبح" على قناة "دى إم سي" بشكل يومي، أسعار الخضراوات والفاكهة، من أجل تمكين أفراد الأسرة المصرية من التعرف على قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بشكل يومي.

أسعار الخضراوات اليوم في مصر:
البطاطس 5 جنيهات
الطماطم 5 جنيهات
الخيار 6 جنيهات
الثوم 11 جنيهًا
الجزر 3.5 جنيه
البصل 5 جنيهات
الفاصوليا 12 جنيهًا
الكوسة 9 جنيهات

أسعار الفاكهة اليوم في مصر
البرتقال 6 جنيهات
جوافة 7.5 جنيه
الموز 10 جنيهات
الفراولة 12 جنيهًا
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

البطاطس تسجل 5 جنيهات للكيلو.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الجمعة 24-1-2020

البطاطس تسجل 5 جنيهات للكيلو.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم السبت 1 -2- 2020

الطماطم تسجل 5 جنيهات للكيلو.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأحد 2 -2- 2020

البطاطس تسجل 5 جنيهات للكيلو .. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الجمعة 7- 2 - 2020

الطماطم تسجل 5 جنيهات للكيلو.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم السبت

الخيار يسجل 6 جنيهات .. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم 9-2- 2020

ترشيحاتنا

عقوبات لجنة الانضباط .. موقف لاعبي الأهلي والزمالك من المباريات الإفريقية

أحمد عيد عبد الملك: إعارة إمام عاشور لأي بلد فيها قيد مش هينفع لهذا السبب

منها جفاف الشفاه.. أعراض إذا ظهرت على طفلك اذهبي للطبيب فورا

دعاء للمظلوم يصعد للسماء سريعا.. تعرف عليه

جمال عبد الحميد: قرارات لجنة الانضباط عادلة وشيكابالا لا يستحق الإيقاف

عقوبات لجنة الانضباط لا يجوز الاستئناف عليها إلا لـ 3 لاعبين .. اعرف اللائحة

AdvertisementS

حسني مبارك في العناية المركزة.. ونجله علاء: ادعوا له يقوم لنا بالسلامة

قدم صديقته فريسة لأصدقائه .. طالبة القليوبية: فوجئت بحفلة اغتصاب ومازلت عذراء .. تفاصيل

ننشر بنود الاجتماع الطارئ لمجلس الأهلي للرد على عقوبات الانضباط

إنهم يتبعون دينًا جديدًا.. أول امرأة تخطب الجمعة في مسجد "مختلط" بـ باريس.. صور

أخبار الرياضة ليلا.. طوارئ في الأهلي والزمالك للرد على عقوبات الانضباط.. موقف لاعبي القطبين من المشاركة الإفريقية.. مصير القمة

دعاء قضاء الحاجة .. ادعوا الله بهذه الكلمات يحقق لك ما تتمنى

عبدالناصر محمد: قرارات لجنة الانضباط ليست عادلة بشأن كهربا وشيكابالا..فيديو

محمد رمضان يقدم عرضا مغريا لتعويض الطيار المفصول.. فيديو

بعد تصوير طفلتها تدخن الشيشة.. سعودية وأختها تنتظران عقوبات صارمة

مفعول سحري.. ماذا يحدث لجسمك عند وضع ملعقة ليمون على الحليب؟

الدقيقة بـ 33 جنيهاً.. المتهم بتكوين شبكة دعارة في القليوبية: الشغلانة فلوسها كتير وكله حسب المجهود

عقوبات لجنة الانضباط لا يجوز الاستئناف عليها إلا لـ 3 لاعبين .. اعرف اللائحة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شيفروليه أوبترا ورينو لوجان وسيتروين في مزاد 26 فبراير .. صور

نعش عائم.. أهالي نجع الطينة يواجهون مصيرهم يوميا على عبارات الموت.. صور

إنهم يتبعون دينًا جديدًا.. أول امرأة تخطب الجمعة في مسجد "مختلط" بـ باريس.. صور