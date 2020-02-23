الجيش الليبي يكشف عدد قتلى القوات التركية في ليبيا

أكد الجيش الليبي سقوط 16 قتيلا من الجيش التركي خلال المعارك مع القوات المسلحة في طرابلس.





وقال خالد المحجوب مدير إدارة التوجيه المعنوي بـالجيش الوطني الليبي إن"16 قتيلا من الجيش التركي سقطوا على أيدى القوات المسلحة الليبية حتى الآن ونعد الرئيس التركي بالمزيد"، وفقا لروسيا اليوم.





وفي وقت سابق، أقر أردوغان لأول مرة بسقوط قتلى أتراك في ليبيا خلال الاشتباكات مع الجيش الوطني الليبي.





وأضاف: "نحن موجودون بجنودنا والجيش الوطني السوري في ليبيا نحارب قوات حفتر، ولدينا بعض القتلى هناك، ولكننا أوقعنا نحو 100 قتيل وجريح من قوات حفتر".



