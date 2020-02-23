مقتل قائد القوات التركية في ليبيا

أفادت وسائل إعلام ليبية بمقتل قائد القوات التركية في ليبيا ، خلال استهداف الجيش الليبي مواقع في ميناء طرابلس الأسبوع الماضي.





وأكدت مصادر، أن قائد القوات التركية في ليبيا الجنرال خليل سويسال قتل خلال قصف الجيش الليبي مخزن ذخيرة في مياء طرابلس، أسفر عن تدمير شحنة أسلحة ومعدات عسكرية أنزلتها سفينة شحن تركية في الميناء، وفقا لبوابة أفريقيا.





وأشار مصدر إلى أن القصف أسفر أيضا عن مقتل 3 عناصر بقوات حكومة الوفاق، إضافة إلى ضابط تركي ومترجم سوري، وإصابة الجنرال سويسال الذي نقل للمستشفى لتلقي العلاج قبل أن يفارق الحياة.





وأوضح أنه تم نقل القائد التركي مع شخصين آخرين على متن الخطوط الجوية الليبية إلى تركيا.





وأكدت وسائل محلية أن الضابط التركي كان متواجدا في ميناء طرابلس للإشراف على شحنة الأسلحة التركية ونقلها.





وفي وقت سابق، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن وجود مستشارين أتراك في طرابلس لتقديم المشورة للقوات التي تقاتل الجيش الوطني الليبي.



