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فن

جاد شويري يتصدى لوصول كورونا إلى لبنان بهذه الطريقة

الأحد 23/فبراير/2020 - 10:50 ص
جاد شويري
جاد شويري
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شروق ابراهيم
نشر الفنان اللبناني جاد شويري عبر خاصية ستوري بصفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صورة له وهو يرتدي الكمامة كي يتصدى لوصول فيروس كورونا الى لبنان. 

وظهر جاد شويري في الصورة أثناء تواجده في أحد المطارات اللبنانية. 

وكانت الحكومة اللبنانية أعلنت وقف الحملات والرحلات إلى المناطق المتأثرة بكورونا في الصين وكوريا الجنوبية وإيران ودول أخرى.

قررت الحكومة منع المواطنين اللبنانيين وسائر المقيمين في لبنان من السفر إلى المناطق التي سجلت إصابات بفيروس كورونا على أن تستثنى من ذلك حالات السفر الضرورية مثل العلاج أو التعليم، وفقا لشبكة "ال بي سي".

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