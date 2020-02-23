وزير التعليم لـ صدى البلد: مشروع قومي جديد لمحو الأمية في مصر قبل 2030

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عن وجود استعدادات حاليا لإطلاق مشروع قومي جديد.





وكشف وزير التربية والتعليم لموقع صدى البلد ، تفاصيل هذا المشروع القومي الجديد، حيث قال، إن وزارة التربية والتعليم تقوم بالتعاون مع وزارة التعليم العالي ومشاركة وزارات وجهات دولية بإعداد تصور لمشروع قومي يستهدف محو الأمية في مصر قبل 2030 .





وأضاف وزير التربية والتعليم في تصريح خاص لموقع صدى البلد : لازال الأمر في مرحلة الدراسة والبحث وتصميم المشروع.





وأشار وزير التربية والتعليم إلى أنه بمجرد الانتهاء من تصميم المشروع سيتم الإعلان عن تفاصيله بالكامل.





وقد علم صدى البلد أن المشروع القومي لمحو الأمية سيتم إطلاقه بالتعاون بين وزارات التربية والتعليم ، والهيئة العامة لتعليم الكبار والتعليم العالي، والتضامن الاجتماعى، ومنظمة اليونسكو.