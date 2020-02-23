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رياضة

الدوري السعودي.. دجانيني يطير إلى الرأس الأخضر قبل مواجهة الأهلي والنصر

الأحد 23/فبراير/2020 - 01:47 م
دجانيني لاعب أهلي
دجانيني لاعب أهلي جدة
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محمد السعيد
غادر دجانيني تفاريس لاعب فريق أهلي، المملكة العربية السعودية، صباح اليوم، الأحد، متجها إلى الرأس الأخضر، للاطمئنان على والدته.

وذكرت صحيفة الرياضية " السعودية" أن دجانيني غادر إلى بلاده بسبب مرض والدته المفاجئ.

وأضافت الصحيفة، أن مازن بعكلي المدرب المؤقت لفريق الأهلي، اضطر إلى وضع دجانيني على مقاعد البدلاء خلال مباراة الفتح الماضية، والتي خسرها الراقي بهدف نظيف، بسبب تأثر اللاعب نفسيا عند سماعه خبر مرض والدته.

ويستعد الأهلي لمواجهة النصر، الخميس االمقبل، ضمن منافسات الجولة الـ 20، بمسابقة الدوري السعودي.

يذكر أن فريق الأهلي يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 33 نقطة.
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