بسيطة وأنيقة.. نجوى كرم تتألق بـ الملابس الكلاسيك

شاركت الفنانة نجوى كرم بصور جديدة عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي لنشر الصور والفيديوهات انستجرام.

وتألقت نجوى كرم ببدلة كلاسيكية باللون الأسود، حيث ارتدت توب باللون الأسود، وجاكت نسائي باللون الأسود ذات الأكمام اللامعة باللون الفضي، مع ارتداء بنطال باللون الأسود.

وظهرت نجوى كرم بإطلالتها الأنيقة البسيطة، مع ارتداء الاكسسوارات التي أضافت لها مزيد من الرقي، فاكتفت بسلسلة في الرقبة.





وأما من الناحية الجمالية اعتمدت على الألوان الداكنة البنية، ووضعت اللون البني في الشفاه، مع رسم عينيها بالكحل الأسود، وتركت شعرها البني مسندلا على كتفيها.