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طبيب الغلابة ببنى سويف: مكنتش عايز تكريم من الإمارات

الأحد 23/فبراير/2020 - 11:46 م
صدى البلد
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أسامة علي
قال الدكتور مجاهد الطلاوي، الشهير بطبيب المساكين والغلابة، ببني سويف،الحاصل على لقب صانع الأمل،إنه لم يتقدم للقب صناع الأمل وكان يتمنى أن يبقى العمل الذي، لافتا إلى أن من قدم ورقة لجائزة "صناع الامل" أحد جيرانه من البلاد المجاورة.

وأضاف الطلاوي خلال مداخلة هاتفية له مع برنامج "رأي عام" مع الإعلامي عمرو عبدالحميد،المذاع عبر فضائية "تن" أنه لم يذهب إلى الإمارات للتكريم إلا بعد استشارته للجنة الفتوى بالأزهر، وتشجيع الأزهر بأن التكريم سيكون دافع للآخرين لعمل الخير. 

وتابع قائلا:"انا كنت بعمل العمل دا من سنه 84 لوجه الله عايزه يكون فى ميزان حسناتى.
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