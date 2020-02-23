أخبار الزمالك | اتحاد الكرة يصدم مرتضى منصور.. وهذه عقوبات انسحاب الفريق من الدوري

نشر موقع صدى البلد الإخباري، اليوم "السبت"، الموافق 22 من فبراير 2020، العديد من الأخبار الرياضية عن نادي الزمالك ، كان أهمها، ما يلي:







- علق مسئولو اتحاد الكرة على قرار مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور بعدم استكمال منافسات الدورى الممتاز وعدم التعامل مع اللجنة الخماسية المؤقتة للجبلاية برئاسة عمرو الجنايني.









- أعلن نادي الزمالك، اليوم الأحد، برئاسة المستشار مرتضى منصور، رئيس النادي، عدم استكمال مسابقة الدوري العام، في ظل وجود لجنة تسيير الأعمال باتحاد الكرة المصري برئاسة عمرو الجنايني.









- قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور بالإجماع عدم استكمال مباريات الدوري في ظل وجود اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجنايني.









- أخطر مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك، لاعبي الفريق الأبيض والجهاز الفني بقيادة الفرنسي كارتيرون، بمغادرة معسكر الفريق استعدادا لمباراة القمة المقرر لها غدًا الاثنين في اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة لمسابقة الدوري.



