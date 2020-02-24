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يعقوب السعدي مشيدا بـ أحمد موسى: نفتخر بوجود من هم مثلك.. فيديو

الإثنين 24/فبراير/2020 - 01:23 ص
الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى
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حمزة شعيب
نفي الإعلامى يعقوب السعدي، رئيس قنوات أبو ظبي الرياضية، إرسال لقطات أو شرائط فيديو لـ لجنة الانضباط  بالإتحاد المصري لكرة القدم، لاتخاذ العقوبات اللازمة على لاعبي الأهلي والزمالك.

وقال يعقوب السعدي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "على مسئوليتى" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"، أن كل ما يريده مسئولو اتحاد الكرة تم عرضه على الهواء، بينما لم يتم تقديم أي صور أو لقطات أخرى للمواجهة.

وتابع: "أندهش من إقحام اسم أبوظبي الرياضية في ما يدور من سجال حول عقوبات لاعبي الأهلي والزمالك بعد لقاء السوبر".

وأشاد يعقوب السعدي، بالإعلامي أحمد موسى قائلا: "نفتخر بوجود من هم مثلك يا أستاذ احمد فانت رجل مهني محب لوطنك ومن أفضل الإعلاميين في الوطن العربي".

جدير بالذكر أن الاتحاد المصري لكرة القدم أعلن في بيان رسمي، استناد لجنة الانضباط إلى مواد فيلمية رسمية التقطتها كاميرات الشركة الناقلة للمباراة والمتعاقدة مع الاتحاد الإماراتي لكرة القدم.

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