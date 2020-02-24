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رياضة

يا راجل عيب.. رامي رضوان يعلق على تغريدة شيكابالا بعد قرار اتحاد كرة القدم المصري

الإثنين 24/فبراير/2020 - 01:46 ص
رامي رضوان
رامي رضوان
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مصطفى كرم
علق الفنان رامي رضوان على تغريدة شيكابالا بعد قرار اتحاد كرة القدم المصري بوقفة 8 مباريات مع تغريمه 100 200‪ألف جنية غرامة مالية بسبب إشاراته المبتذله للجماهير بعد لقاء السوبر بالإمارات.

وغرد رامي رضوان رضوان عبر تويتر قائلا "‏يا رااااجل عيب... الناس بـ تمتثل بالأخلاق والرقي والتميّز..مش بالقلة الأدب.. والاعتذار عن الخطأ من شيم الكبار".

وعلق محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب نادي الزمالك على قرار اتحاد كرة القدم المصري بنشر صورة كريستيانو رونالدو لاعب اليوفي الايطالي وسيميوني مدرب فريق  أتليتكو مدريد الأسباني أثناء قيامهم بنفس الحركة.

جدير بالذكر أن الزمالك فاز بلقب السوبر المصري بعد الفوز على الأهلي، مساء الخميس الماضي، 4-3 بركلات الترجيح، في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.
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