إصابة 7 أشخاص في إطلاق نار بسوق شعبية بولاية تكساس الأمريكية

كشفت السلطات الأمريكية، اليوم الاثنين، عن وقوع حادث إطلاق نار في سوق شعبية بولاية تكساس، ما أسفر عن عدد من الإصابات.





وقال قائد الشرطة في مدينة هيوستن الأمريكية، إيد جونزاليز، إن مسلحا أطلق النار داخل سوق شعبية بمدينة هيوستن بولاية تكساس، ما أسفر عن إصابة 7 أشخاص، واعتقاله.





وأضاف على تويتر: "لم يصب أحد بجروح خطيرة"، مضيفًا أن بعض الإصابات ربما نتجت عن ارتداد الرصاص وتم اعتقال رجل في الموقع.





ومن ناحية أخرى، ذكرت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية أن شابًا يبلغ من العمر 27 عامًا قُتل إثر إطلاق النار عليه داخل منزله في مدينة لوس أنجيليس بولاية كاليفورنيا الأمريكية.





وأوضحت الشبكة أن الشرطة الأمريكية تلقت أكثر من بلاغ بسماع دوي إطلاق نار نحو الساعة الواحدة ظهرًا بالتوقيت المحلي، وتوجه أفراد الشرطة نحو موقع الحادث حيث وجدوا الشاب ميتًا داخل منزله.





وألقت الشرطة القبض على شخص مشتبه به، لكنها لم تفصح عن هويته أو هوية القتيل، ولا تزال تجري تحرياتها حول دوافع وملابسات الحادث.