يثير الجدل مجددا.. رد غامض من أحمد العوضى على ارتباطه بياسمين عبد العزيز.. فيديو

أثار الفنان أحمد العوضى حالة من الجدل الواسع بعد رده الغامض عما تداول حول ارتباطه بالفنانة ياسمين عبد العزيز، وذلك بعد نشره عدة صورة معها خاصة فى عيد ميلادها، فضلا عن حديثه مع متابعيه على مواصفات فتاة أحلامه.
وقال أحمد العوضى خلال لقائه في برنامج مساء دى ام سى "كان هناك أحد الأشخاص عبر صفحتى يسألني عن فتاة أحلامي، فقلت إن فتاة أحلامي لا بد أن تكون بنت بلد، وجدعة، ودمها خفيف".
ولم يجب أحمد العوضى على ما يتردد بشأن ارتباطه من الفنان ياسمين عبد العزيز بشكل قاطع مما أثار حالة من الجدل مرة أخرى حول علاقتهما.
وكانت هناك كثير من الأقاويل حول علاقتهما خاصة بعد أن أعلن أحمد العوضى فسخ خطوبته منذ فترة قصيرة وهو ما ربط البعض بوجود علاقة أو قصة حب بينه وبين ياسمين عبد العزيز.