يثير الجدل مجددا.. رد غامض من أحمد العوضى على ارتباطه بياسمين عبد العزيز.. فيديو

خلال لقائه في برنامج مساء دى ام سى

"كان هناك أحد الأشخاص عبر صفحتى يسألني عن فتاة أحلامي، فقلت إن فتاة أحلامي لا بد أن تكون بنت بلد، وجدعة، ودمها خفيف".