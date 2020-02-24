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فن

تعليقًا على منع أغاني المهرجانات.. أحمد العوضي: كنتوا فين لما السكر المحلي اتحط عليه كريمة

الإثنين 24/فبراير/2020 - 03:09 ص
احمد العوضي
احمد العوضي
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آيه عاطف
عبّر الفنان أحمد العوضي، عن استيائه بسبب قرار منع أغاني المهرجانات من قبّل نقابة المهن الموسيقية.

وقال أثناء لقائه مع الاعلامية إيمان الحصري، في برنامج مساء DMC، :"بشوف قرار المنع ده قرار كوميدي جدا.. انت مش واصي عليا .. لو بتقول انه مينفعش عشان الاجيال الجديدة .. انا لو مربي ابني كويس هو قادر يميز ويشوف الصح من الغلط".

وتابع :"القصة كلها انهم طلعوا في الاستاد والناس اتكلمت .. ف سخنوا في نقابة الموسيقيين.. بس كنتوا فين قبل كده ؟ كنتوا فين لما السكر المحلي إتحط عليه كريمة ..انت شوفته وعديته وسمعته ؟؟".

بينما إختتم حديثه قائلًا :" ده اكل عيشهم عندك مشكلة مع الكلام قننه وحط القواعد لكن مش صح انك تقطع رزق حد وتمنعه".
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