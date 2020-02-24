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أحمد العوضي: قرار منع المهرجانات كوميدي جدا.. فيديو

الإثنين 24/فبراير/2020 - 03:46 ص
أحمد العوضى
أحمد العوضى
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إبراهيم القادري
قال الفنان أحمد العوضى، إن قرار منع المهرجانات قرارى كوميدى جدا ولا يصح ولو ناقشنا المنع بسبب الأجيال القادمة فإن الأسرة يجب ان تربي أطفالها بشكل صحيح حتى يستطيعون التفرقة بين الصح والخطأ. 

وأضاف أحمد العوضى خلال لقائه في برنامج مساء دى ام سى ،أن المهرجانات أكل عيش من يقومون بغنائها كما ان هناك اشخاص يحبونه ويجب احترامهم ولكن يجب تقنينها للسيطرة عليها.

وأوضح أحمد العوضى ،: أنه ليس من الضروري قطع عيش مغني المهرجانات ولكن يجب عليهم ارشادهم الي الصح والخطأ حتى يقومون بعمله.

وتابع أحمد العوضى ، أن المشكلة ليست في المهرجان ولكن  في الكلمات ويجب علينا تغييرها وليس منعها ويجب وضع قوانين لهم وبعدها نقوم بمحاسبتهم.

واستكمل أحمد العوضي، أن المهرجانات يتابعها الكثير كما انه ليس هناك فرح في مصر مبيشغلش مهرجانات.
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