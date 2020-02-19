AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

فيديو.. أحمد العوضي يمارس رياضة البوكس في الجيم

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 02:19 ص
احمد العوضي
احمد العوضي
Advertisements
محمد بدران
شارك الفنان أحمد العوضي، جمهوره، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"،  بمقطع فيديو جديد له، من الجيم.

وظهر أحمد العوضي خلال مقطع الفيديو وهو يمارس رياضة البوكس داخل صالة الألعاب الرياضية، نالت إعجاب متابعيه.

ويشارك العوضي حالياً في تصوير مسلسل "الاختيار" ويدور حول حياة أحمد صابر المنسي، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذى استشهد في كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء.

المسلسل من بطولة أمير كرارة، أحمد العوضى، وتأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمى فى رابع تعاون بينهما فى الدراما بعد ثلاثية "كلبش" التى قدموها سويًا، من إنتاج "سينرجي".

View this post on Instagram

🔥🔥🦅🦅 @fitboxegypt

A post shared by احمد العوضي_ Ahmed Elawady (@ahmed.elawady) on

فيديو.. أحمد العوضي يمارس رياضة البوكس في الجيم
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

دينا فؤاد تفاجئ جمهورها بـ النقاب.. شاهد

أمير كرارة يستعرض لياقته البدنية في الجيم.. شاهد

دينا فؤاد تجسد شخصية زوجة عشماوي في "الاختيار"

أحمد العوضي يتحول إلى الإرهابي هشام عشماوي ..صورة

شاهد.. أمير كرارة وبيتر ميمي من كواليس مسلسل الاختيار

أحمد العوضي يستعرض لياقته استعدادا لمسلسل الاختيار

ترشيحاتنا

«أنا مش مطرب مهرجانات».. عمر كمال يوجه رسالة لنقابة الموسيقيين على الهواء| شاهد

للإنفاق على أطفاله .. كريستيانو رونالدو يمنح صديقته 96 ألف يورو شهريا

دعاء المريض.. ضع يدك على الألم واقرأ هذه الآيات

بـ إطلالة شتوية.. سمية الخشاب تخطف الأنظار من فرنسا

العدل: نظام جديد لإثابة العاملين بـ الشهر العقاري والتوثيق

الإفتاء: يجوز قراءة القرآن من غير وضوء.. بشرط

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أخبار السيارات.. سوزوكي تستعد لطرح اسبريسو suzuki espresso.. تخفيضات على هيونداي توسان hyundai tucson

طريقة عمل البسبوسة .. 4 وصفات متعددة

كورونا يضرب آيفون iPhone في مقتل.. أبل تكشف عن نقص عالمي في أجهزتها