شاهد.. أحمد العوضي في أحدث ظهور له أثناء التمرين

ولم يعلق العوضي على الصورة، ولكن حازت الصورة على إعجاب العديد من المتابعين، وجاءت بعض التعليقات كالآتي : برافو علي اللياقه... عاش يا نجم.. عالمى استمر علشان انت حد محترم وبتشجعنى على الحاجات الإيجابية.

ويشارك حاليا العوضي في تصوير مسلسل "الاختيار" يدور حول حياة أحمد صابر المنسي، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذى استشهد في كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء.





المسلسل من بطولة أمير كرارة، أحمد العوضى، وتأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمى فى رابع تعاون بينهما فى الدراما بعد ثلاثية "كلبش" الذى قدموها سويًا، من إنتاج "سينرجى".