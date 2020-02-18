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فن

شاهد.. أحمد العوضي في أحدث ظهور له أثناء التمرين

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 09:34 م
صدى البلد
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محمد هاني
نشر الفنان أحمد العوضي صورة جديدة له على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور إنستجرام أثناء تأدية بعض التمرينات الرياضية.

ولم يعلق العوضي على الصورة، ولكن حازت الصورة على إعجاب العديد من المتابعين، وجاءت بعض التعليقات كالآتي : برافو علي اللياقه... عاش يا نجم.. عالمى استمر علشان انت حد محترم وبتشجعنى على الحاجات الإيجابية. 

ويشارك حاليا العوضي في تصوير مسلسل "الاختيار" يدور حول حياة أحمد صابر المنسي، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذى استشهد في كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء.

المسلسل من بطولة أمير كرارة، أحمد العوضى، وتأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمى فى رابع تعاون بينهما فى الدراما بعد ثلاثية "كلبش" الذى قدموها سويًا، من إنتاج "سينرجى".



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