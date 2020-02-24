أحمد العوضي يكشف تفاصيل تصوير مسلسله الاختيار في رمضان.. فيديو

قال الفنان أحمد العوضى ، إن ماحدث في ماتش السوبر لم يكن يجب أن يحدث خصوصا أن اللاعبين أشخاص مسئولين كما ان عقوبة كهرباء شديدة جدا ويجب تطبيق العقوبة على الطرفين.





وأضاف أحمد العوضى خلال لقائه في برنامج مساء دى ام سى ،: أنني أقوم الآن بتصوير مسلسل الاختيار للعرض في رمضان 2020 أقوم بالتصوير مع النجم أمير كرارة كما انه سيكون من اهم المسلسلات التي ستعرض في رمضان ان لم يكن أهمهم.





وأوضح أحمد العوضى ، أن دورى في المسلسل هو شخصية هشام عشماوى الإرهابي كما انني متخوف من تمثيل هذه الشخصية بسبب كره الناس له .





وتابع أحمد العوضى ، أن الفنان أمير كرارة يجسد شخصية الشهيد أحمد المنسي والجدير بالذكر أنني أجسد شخصية هشام في حياته الشخصية بأكملها .



