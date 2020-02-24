بعد تسجيلها 3 إصابات بـ كورونا.. طلب غريب من الكويت لـ العراق

أعلن العراق، اليوم الاثنين، غلق معبر سفوان الحدودي مع الكويت أمام حركة المسافرين والتجارة وذلك بناء على طلب من السلطات الكويتية؛ حسبما قال مدير ناحية منطقة سفوان العراقية، لوكالة "رويترز"، اليوم الاثنين.





ولم يذكر المسؤول سببا لذلك الإجراء لكنه يأتي وسط مخاوف من انتشار فيروس كورونا المستجد.





أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الاثنين، أن الفحوصات الأولية التي أجريت للقادمين من مشهد في الجمهورية الإيرانية أسفرت عن وجود ثلاث حالات تحمل نتائج مؤكدة بإصابتهم بفيروس (كورونا المستجد COVID19).





وقالت الوزارة في بيان صحفي إن «الحالة الأولى وهي لمواطن كويتي يبلغ من العمر 53 عاما والثانية لمواطن سعودي يبلغ من العمر 61 عاما حيث إن الحالة الصحية للمصابين إلى الآن طبيعية ولم تظهر عليهما أي أعراض للمرض أما الحالة الثالثة فهي لغير محددي الجنسية ويبلغ من العمر 21 عاما وهناك بوادر أولية ظهرت بأعراض المرض وأن جميع الحالات الثلاث تحت الملاحظة المستمرة من قبل الهيئة الطبية».



