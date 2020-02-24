الأوقاف: وقف عبد الله رشدي عن الخطابة والإمامة لحين الانتهاء من التحقيق معه

قالت وزارة الأوقاف المصرية، إن الشيخ عبد الله رشدي، ينشر على صفحاته بمواقع التواصل الاجتماعي، آراء مثيرة للجدل، إضافة إلى بعض منشوراته التي لا تليق لا بأدب الدعاة، ولا بالشخصية الوطنية المنضبطة بالسلوك القويم، وذلك بناء على مذكرة وكيل الوزارة لشئون الدعوة.
وأضافت وزارة الأوقاف، في بيان لها، أن الشيخ عبد الله رشدي، تجاوز بذلك، تعليمات الوزارة، حيث أن شخصية الإمام على مواقع التواصل، لا تنفصل عن شخصيته على المنبر، ولولا شخصيته كإمام؛ ما التفت الناس إلى آرائه على مواقع التواصل.
وتابعت وزارة الأوقاف: "وبما أن هذه الآراء الجدلية التي يبثها المذكور تحسب بصورة أو بأخرى على المؤسسة التي ينتمي إليها ، وكأنها تقره على آرائه ، قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، منع الشيخ عبد الله رشدي من صعود المنبر، أو أداء الدروس الدينية بالمساجد، أو إمامة الناس بها؛ لحين الانتهاء من التحقيق معه في المذكرة المرفوعة، وما يبثه من آراء جدلية لا تقبلها الوزارة ولا يحتملها واقعنا الراهن.