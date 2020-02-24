الأوقاف: وقف عبد الله رشدي عن الخطابة والإمامة لحين الانتهاء من التحقيق معه

قالت وزارة الأوقاف المصرية، إن الشيخ عبد الله رشدي، ينشر على صفحاته بمواقع التواصل الاجتماعي، آراء مثيرة للجدل، إضافة إلى بعض منشوراته التي لا تليق لا بأدب الدعاة، ولا بالشخصية الوطنية المنضبطة بالسلوك القويم، وذلك بناء على مذكرة وكيل الوزارة لشئون الدعوة.

وأضافت وزارة الأوقاف ، في بيان لها، أن الشيخ عبد الله رشدي، تجاوز بذلك، تعليمات الوزارة، حيث أن شخصية الإمام على مواقع التواصل، لا تنفصل عن شخصيته على المنبر، ولولا شخصيته كإمام؛ ما التفت الناس إلى آرائه على مواقع التواصل.