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رياضة

خالد الغندور عن لقاء القمة: مش هنلعب ومش هننسحب

الإثنين 24/فبراير/2020 - 03:45 م
خالد الغندور
خالد الغندور
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إسماعيل محمود
قال خالد الغندور، قائد نادي الزمالك السابق، والإعلامي بقناة النادي، إن الفريق الأول بكرة القدم لن يلعب مباراة القمة، كما أنه لن ينسحب من المباراة.

ونشر الغندور منشور على حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك، كتب فيه:" مفاجأة"، ليكمل في أحد التعليقات:" مش هنلعب ومش هننسحب."

ويدرس مجلس الزمالك فى الوقت الحالى خوض لقاء القمة أمام الأهلى بالناشئين مواليد 2000 و2001 و 1999 تحت قيادة مدربهم أحمد عبدالمقصود.

ويرفض مجلس الزمالك خوض لقاء القمة بالفريق الأول لكرة القدم بقيادة الفرنسى كارتيرون إعتراضا على اقحام اللجنة الخماسية التى تدير اتحاد الكرة موعد القمة فى هذا التوقيت بعد أيام قليلة من لقاء الاهلى فى السوبر المصري وقبل أيام قليلة من مواجهة الترجى التونسى فى ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويلتقى الزمالك مع الأهلى فى السابعة والنصف مساء اليوم فى اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة للدورى على استاد القاهرة.
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