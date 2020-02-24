اخبار الفن.. مرض نادر يصيب شقيق علاء ولي الدين.. باسم سمرة يقصف جبهة محمد رمضان.. ارتباط أحمد العوضى وياسمين عبد العزيز

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار الهامة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:

يصيب 2 من بين مليون شخص.. تفاصيل مرض شقيق علاء ولي الدين

نشرت ابنة الفنان سعيد صالح تفاصيل مرض معتز، شقيق الفنان الراحل، علاء ولى الدين، الذى تعرض لأزمة صحية شديدة وإصابته بفيروس نادر في خلايا الأعصاب دخل على اثره احد المستشفيات الخاصة.

بعد تغريدة مثيرة.. نبيل الحلفاوى يغلق حسابه على تويتر

أعلن الفنان نبيل الحلفاوى، عن اغلاق حسابه الشخصبى بموقع التدوينات القصيرة تويتر بعد تغريدة غامضة منه على الاحداث التى تجرى فى الوقت الحالى، وقال الحلفاوى " offtwitter> ".

عيل صغير والشيطان سايقه.. باسم سمرة مطلوب على جوجل بعد رده العنيف على محمد رمضان

تصدر الفنان باسم سمرة تريند جوجل، وذلك بعد أزمته مع الفنان محمد رمضان، حيث دخل الطرفان فى حالة من التراشق بالألفاظ، على خلفية مقطع فيديو جمع بينهما فى أحد الأفراح ويظهر فيه باسم سمرة وهو يتعدى على الثانى.

يثير الجدل مجددا.. رد غامض من أحمد العوضى على ارتباطه بياسمين عبد العزيز.. فيديو

أثار الفنان أحمد العوضى حالة من الجدل الواسع بعد رده الغامض عما تداول حول ارتباطه بالفنانة ياسمين عبد العزيز، وذلك بعد نشره عدة صورة معها خاصة فى عيد ميلادها، فضلا عن حديثه مع متابعيه على مواصفات فتاة أحلامه.

نمبر 1 المشاكل.. تطاوَل على باسم سمرة وهاجم عمرو دياب.. محمد رمضان أسطورة الأزمات

على مدار اسبوعين تقريبا تسبب محمد رمضان فى حالة من الجدل الواسع بسبب كثرة أزماته التى تتزايد مع كل فعل جديد له وكان اخر هذه الازمات مع أحد نجوم الوسط الفنى باسم سمرة وكان قبلها مع الفنان هانى شاكر، نقيب الموسيقيين، الذى قرر منعه من الغناء واخيرا تبعات ازمته مع الطيار المفصول أشرف ابو اليسر.

فى ذكرى ميلاد محمود الجندى.. فنانة شهيرة وبنت فنان معروف ضمن زوجاته

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان الراحل محمود الجندى الذى قدم العديد من الأعمال الفنية التى تظل علامة فى تاريخ الفن العربى وعلى الرغم من تقديمه أدوار ثانوية فإنه استطاع ان يثبت نفسه بجدارة فى عالم التمثيل.

شقيق علاء ولي الدين يتعرض لأزمة صحية ويدخل المستشفى

تعرض معتز شقيق الفنان الراحل علاء ولى الدين الى ازمة صحية شديدة دخل على اثرها المستشفى.