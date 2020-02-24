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فن

عيل صغير والشيطان سايقه.. باسم سمرة مطلوب على جوجل بعد رده العنيف على محمد رمضان

الإثنين 24/فبراير/2020 - 09:39 ص
باسم سمرة ومحمد رمضان
باسم سمرة ومحمد رمضان
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أحمد إبراهيم
تصدر الفنان باسم سمرة تريند جوجل، وذلك بعد أزمته مع الفنان محمد رمضان، حيث دخل الطرفان فى حالة من التراشق بالألفاظ، على خلفية مقطع فيديو جمع بينهما فى أحد الأفراح ويظهر فيه باسم سمرة وهو يتعدى على الثانى. 

ولكن بعد ساعات من تداول الفيديو خرج محمد رمضان عبر القناة الأولى ببرنامج "التاسعة" للإعلامى وائل الإبراشى ليرد بقوة على الفيديو قائلا: "باسم لم يكن فى وعيه ولو كان فى وعيه كانت يدى الشمال جاهزة" فى إشار إلى رد الاعتداء عليه. 

وجاء تصريح محمد رمضان ليشعل الأزمة، حيث خرج باسم سمرة عن صمته ليرد بقوة عليه من خلال برنامج "الحكاية" للإعلامى عمرو أديب قائلا: "مقدرش أرد لأن أنا ابن ناس محترم بالتالي بدعوه لفيلم 10 دقايق روائي قصير في التمثيل.. هنمثل فيه بطولة مشتركة.. أنت بتقول أنت نمبر وان أنا هوريك وخلي الحكم للجمهور.. أنا مطلعش على التلفزيون حد يشتمني ولا يقل مني وخصوصا أما يبقى عيل صغير".

وتابع قائلًا: "أنا بحب رمضان بس مش عارف الشيطان سايقة ولا إيه أنا كنت محتضنه وهو أخويا.. بس معرفش إيه الهبل اللي بيقوله ده.. أقول إيه أقول لأمي ولا أختي أما يسمعوا الكلام ده.. أنا ممكن أوريك.. ما تصحى لنفسك يا بني".
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