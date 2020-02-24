عيل صغير والشيطان سايقه.. باسم سمرة مطلوب على جوجل بعد رده العنيف على محمد رمضان

مقدرش أرد لأن أنا ابن ناس محترم بالتالي بدعوه لفيلم 10 دقايق روائي قصير في التمثيل.. هنمثل فيه بطولة مشتركة..

أنت بتقول أنت نمبر وان أنا هوريك وخلي الحكم للجمهور.. أنا مطلعش على التلفزيون حد يشتمني ولا يقل مني وخصوصا أما يبقى عيل صغير".