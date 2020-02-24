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فن

اصحى لنفسك يا ابني وبطل هبل.. أنا ممكن أوريك| باسم سمرة يقصف جبهة محمد رمضان| فيديو

الإثنين 24/فبراير/2020 - 01:30 ص
محمد رمضان - باسم
محمد رمضان - باسم سمرة
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آيه عاطف
عبّر الفنان باسم السمرة، عن استيائه من تعليق محمد رمضان على الفيديو المنتشر لهما في إحدى حفلات الزفاف أثناء لقائه مع الإعلامي وائل الإبراشي، حيث قال "باسم مكنش في وعيه لو كان في وعيه ايدي الشمال موجودة".

علق باسم السمرة على الأمر، من خلال مداخلة تلفزيونية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" وقال:"مقدرش ارد لان انا ابن ناس محترم بالتالي بدعوه لفيلم 10  دقايق روائي قصير في التمثيل.. هنمثل فيه بطولة مشتركة .. انت بتقول انت نامبر وان انا هوريك وخلي الحكم للجمهور.. انا مطلعش على التلفزيون حد يشتمني ولا يقل مني وخصوصا اما يبقى عيل صغير".

وتابع قائلًا: "انا بحب رمضان بس مش عارف الشيطان سايقة ولا ايه انا كنت محتضنه وهو اخويا.. بس معرفش ايه الهبل اللي بيقوله ده.. اقول ايه اقول لامي ولا اختي ما يسمعوا الكلام ده ..أنا ممكن أوريك.. ما تصحى لنفسك يابني".

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