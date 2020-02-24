اصحى لنفسك يا ابني وبطل هبل.. أنا ممكن أوريك| باسم سمرة يقصف جبهة محمد رمضان| فيديو

مقدرش ارد لان انا ابن ناس محترم بالتالي بدعوه لفيلم 10 دقايق روائي قصير في التمثيل.. هنمثل فيه بطولة مشتركة ..

انت بتقول انت نامبر وان انا هوريك وخلي الحكم للجمهور.. انا مطلعش على التلفزيون حد يشتمني ولا يقل مني وخصوصا اما يبقى عيل صغير".