تعد شوربة العدس من أشهر الوجبات التى يقبل المصريون على تناولها في فترة الأمطار مما يجعل النساء يبحثن عن طريقة عمل شوربة العدس بمذاق مميز حتى تنال اعجاب جميع أفراد الأسرة.





نقدم لكم طريقة عمل شوربة العدس بـ 5 وصفات متنوعة على يد نخبة من خبراء الطهى في مصر.





طريقة عمل شوربة العدس للشيف شربيني

مقادير شوربة العدس:

مرقة

عدس

كرفس

جزر

كرات

بطاطس

طماطم

كمون

ثوم

فلفل حار

بصل

بصل اخضر

حبهان

ورق لورا

عيش محمص

سمنة

كريمة

ملح فلفل أسود





طريقة عمل شوربة العدس

* يوضع ثوم صحيح وطماطم مقطعة في مرقة في حلة بها ماء على النار

* يضاف كرفس وكرات وحبهان وورق لورا وبصل مقطع وبطاطس مقطعة وجزر مقطع وكمون

* يترك الخليط ليغلي قليلا على النار ثم يضاف العدس ويترك لينضج على نار هادئة

* بعد أن ينضج تماما يفرم الخليط ليصبح شوربة ثم تضاف الكريمة ويقلب جيدا

* توضع سمنة مع ثوم مفروم في طاسة على النار ويقلب حتى يحمر ثم يضاف إليه العيش المقطع ويقلب قليلا وتقدم مع العيش المحمص





طريقة عمل شوربة عدس بالخضار لغادة جميل

مقادير شوربة عدس بالخضار:

عدس أصفر كرفس مرقة ثوم زيت زيتون جزر مفروم ناعم بصل أخضر مفروم ناعم بقدونس مفروم ناعم كمون كاري كزبرة جافة زبدة

طريقة عمل شوربة عدس بالخضار * يشوح الثوم في الزيت ويضاف الكرفس والجزر والبصل والكمون والكاري والكزبرة ويشوح * يضاف العدس والمرقة ويترك على النار حتى تمام الطهي ثم يضاف مكعب زبدة والبقدونس ثم تضرب بالهاند بلندر، وتقدم.

طريقة عمل عدس أباظة للشيف شربيني مقادير عدس أباظة

عدس أصفر بطاطس جزر طماطم بصل ثوم صدور دجاج كمون كزبرة خضراء بقدونس فلفل حار كريمة لباني ملح فلفل زيت

طريقة عمل عدس أباظة * ضعي "بصل وطماطم وجزر وبطاطس وثوم وكمون واتركيه ليغلي في حلة بها ماء على النار ثم ضعي العدس حتى ينضج تماما * افرمي البصل والثوم والبقدونس والكزبرة الخضراء والفلفل الحار ثم ضعيها في طاسة بها زيت على النار ثم أضيفي صدور الدجاج * افرمي خليط العدس وأضيفي اليه الكريمة اللباني ثم ضعي صدور الدجاج وعليها العدس المفروم وادخليها فرنا ساخنا وقدميها ساخنة

طريقة عمل شوربة عدس بالطماطم للشيف شربيني مقادير شوربة عدس بالطماطم

عدس اصفر زيت ذرة زنجبيل طازج ثوم صلصة طماطم كمون مرقة فلفل حار طماطم بصل ملح فلفل

طريقة عمل شوربة عدس بالطماطم * فى الكبة اخلطى الزنجبيل مع الثوم والبصل ثم يرفع ويشوح فى الزيت * افرمى الطماطم و الفلفل الحار مع معجون الطماطم ويضاف الى الحلة * أضيفى العدس والكمون والملح والفلفل والمرقة و تقلب جيدا * اتركي الخليط حتى ينضج العدس تماما و تقدم بالهنا

طريقة عمل شوربة عدس بالسلق لـ نجلاء الشرشابى مقادير شوربة عدس بالسلق