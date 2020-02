View this post on Instagram

أحب أصاحب كل شئ صادق .. ما احس بأي سور بيني و بينه أو فارق .. و أفارق كل شئ في الدنيا مش صادق . Photographer @boody_omar_ph Makeup Artist @samehhanafy Hairdresser @fareedyousef12345 Outfit @mona3enidesigns Stylist @_wardshah #this_is_egypt #Aswan #egypt #beauty #love