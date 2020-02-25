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تكنولوجيا

كيف تمنع المخترقين من التسلل إلى جروبك الخاص بالواتساب .. إليك الخطوات

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 02:01 ص
صدى البلد
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أحمد شريف

إن كنت من أكثر المستخدمين  لتطبيق واتساب الشهير عليك التوقف حالًا من نشر روابط محادثات مجموعتك علنًا، وعليك أيضًا أخبر الجميع في مجموعتك إن فعل هذا الأمر.


تلك كانت نصيحة أحد الخبراء لمنع اختراق مجموعتك الخاص عبر تطبيق الواتساب حيث يسهل على أي قرصان الكتروني للانضمام إلى مجموعتك ورؤية خصيات مجموعتك من أرقام هواتف والمحادثات لاستخدامها في اغراض دنيئة قد تكون مصدرًا للتهديد والابتزاز لك ولمجموعتك الخاصة عبر التطبيق الشهير.


في بحسب موقع "لايف هاك"، قال أحد الخبراء أنه يمكن للمتسللين الالكترونين اختراق جروبك الخاص عبر الواتساب من خلال روابط المحادثات والدعوات للدخول الجروب، حيث ينبه الخبير بأنه لابد لمعد الجروب بأن يستخدم صلاحياته الاشرافية لإعادة تعيين الروابط وعدم مشاركة الروابط الجديدة التي نشئه لك تطبيق الواتساب لمنع اي اختراق لجروبك الخاص.


وهذا الأمر سيؤدي ذلك إلى إبقاء مجموعتك مخفية ، كما صرح متحدث باسم WhatsApp لـ AdWeek بأنه "لا يمكن العثور على رابط مجموعة عبر الإنترنت إلا إذا تم نشر رابط الدعوة على الإنترنت المفتوح ، على موقع ويب متاح للجمهور ، والذي ينطبق فقط على أقلية صغيرة من المجموعات "


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