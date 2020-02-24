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برلمان

الحكومة للنواب: محطات تقوية المحمول في مطابقة للمعايير والضمانات

الإثنين 24/فبراير/2020 - 09:28 م
مجلس النواب
مجلس النواب
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فريدة محمد - ماجدة بدوى - محمود فايد
قال ممثل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات محمد عبد الفتاح، أن جميع محطات تقوية المحمول في مصر لا يتم تشغيلها إلا إذا كانت مطابقة للمعايير والضمانات التي تم وضعها من خلال البروتوكول المشترك بين وزارات الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصحة والبيئة، وتم تحديثه 3 مرات.
 
جاء ذلك فى اجتماع  لجنة الأتصالات بمجلس النواب، الاثنين، وسط  مناقشات موسعة  حول إشكاليات ضعف شبكات المحمول والوقوف على مدى التزام محطات التقوية لشبكات المحمول بمعايير السلامة.

وأكد إن المعايير والاشتراطات المصرية التي تم وضعها ليست بعيده عن المعايير الدولية، لكنها بعضها أكثر تشددًا، وعلي سبيل المثال تفيد بعض اشتراطات بعض الجهات الدولية أن تكون المسافة بين برج تقوية شبكات المحمول علي مسافة 4.60 متر من العنصر البشرى.
 
وأضاف عبد الفتاح، أنه طبقا لقانون تنظيم الإتصالات فأن الجهاز القومي لتنظيم الإتصالات هو المعني بالتعاون مع الجهات المعنية داخل الدولة لضمان الصحة والسلامة والحفاظ الحياة الصحية والبيئة من محطات المحمول، مشيرًا إلي أن تكاتف جهات الدولة لتطبيق الأشتراطات ومنها المحليات التي يجب أن تضمن العديد من المعايير منها عدم مخالفة المبني الذي سيوضع أعلاه البرج وكذلك السلامة الانشائية، كذلك وزارة البيئة.
 
وتابع عبد الفتاح، أن الجهاز يقوم بإجراء قياسات للمحطة، ولا يتم الموافقة علي تشغيلها إلا إذا ثبت الإلتزام بالمعايير والأشتراطات، بالإضافة إلي إجراء زيارات دورية وعشوائية علي المحطات،و يتم إغلاق أي محطة مخالفة، كما أنه لايتم إقامة أي محطة لتقوية شبكات المحمول إلا بعد الحصول علي الموافقة البيئية في هذا الصدد، حيث تخضع كافة المشروعات علي مستوي الجمهورية لتقيمات الاثر البيئي قبل إتمامة وذلك طبقا لقانون البيئة.
 
 وتطرق بحديثه بأن خدمات الأنترنت الأرضي شهدت طفرة لاسيما في ضوء المجهودات المبذولة  والاستثمارات التي تم ضخها في مشروع تحويل الكابلات الأرضية (نحاسية) إلي كابلات فايبر، حيث ارتفعت السرعات حاليًا لتصل إلي 30 ميجا / الثانية، متابعًا : قد تقل قليلًا حسب بعد المسكن عن السنترال.
 
وقال محمد عبد الفتاح، إن كافة التقارير الصادرة عن المركز القومي لمراقبة جودة خدمات الاتصالات التابع للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات حول جودة خدمات الصوت والانترنت المقدمة من شركات الاتصالات العاملة في مصر؛ اظهرت  تحسن نتائج قياس جودة خدمة الأنترنت لشركات المحمول الأربعة.
 
وأضاف عبد الفتاح، أن قياسات جودة خدمات الأنترنت تشير إلي أن الخدمات على مستوى الجمهورية مستقرة وذات جودة عالية، متابعًا: ربما هناك بعض الإشكاليات في خدمات الصوت، لكن خدمات الإنترنت جيدة.
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