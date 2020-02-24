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اقتصاد

مصدر: لبنان سيعين كليري جوتليب للمشورة بشأن سندات دولية

الإثنين 24/فبراير/2020 - 09:39 م
نبيه بري
نبيه بري
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رويترز

قال مصدر قريب من الحكومة اللبنانية يوم الاثنين إن لبنان سيعين كليري جوتليب ستين اند هاملتون لتقديم المشورة القانونية بخصوص سنداته الدولية، مع تعرض البلد المثقل بالدين لضغوط من أجل البت في طريقة تعامله مع استحقاقات الدين السيادي الوشيكة.


وقال المصدر إن المسؤولين في المراحل الأخيرة لاختيار الشركة التي سيتقرر تعيينها بشكل منفصل كمستشار مالي.


كان نبيه بري، رئيس البرلمان اللبناني وأحد الزعماء الأكثر نفوذا في البلاد، قال الأسبوع الماضي إن إعادة هيكلة الدين هي الحل الأمثل لاستحقاقات السندات الدولية الوشيكة، التي تشمل 1.2 مليار دولار يحل أجلها في التاسع من مارس.  

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