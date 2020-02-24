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رياضة

لحظة رجوع حافلة الزمالك إلى مقر النادي لعدم خوض مباراة القمة ..فيديو

الإثنين 24/فبراير/2020 - 09:33 م
رجوع حافلة الزمالك
رجوع حافلة الزمالك
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حسام الحارتي
رصدت كاميرا "أون سبورت"، لحظة رجوع حافلة نادي الزمالك إلى مقر القلعة البيضاء لعدم خوض لقاء القمة أمام النادي الأهلي التي كان مقررًا إقامتها اليوم ضمن منافسات الجولة المؤجلة من الأسبوع الرابع من بطولة الدوري الممتاز .


ذكر الاتحاد المصري لكرة القدم، أنه بصدد تطبيق اللائحة بعد أحداث مباراة القمة التى ألغيت بداعي عدم حضور نادي الزمالك لملعب استاد القاهرة الدولي.


الزمالك تغيب عن مواجهة الأهلي في استاد القاهرة بالمباراة المؤجلة من الجولة الرابعة للدوري المصري.

ونشر الاتحاد المصري بيانا مفاده:

"نأسف لهذا المشهد.. وسنطبق اللائحة".

علما بأنه تم التنسيق مع الأمن وتبين لنا أنه لا توجد أي عوائق تحول دون وصول حافلتي الفريقين إلى ملعب المباراة".
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