لحظة رجوع حافلة الزمالك إلى مقر النادي لعدم خوض مباراة القمة ..فيديو

رصدت كاميرا "أون سبورت"، لحظة رجوع حافلة

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لى مقر القلعة البيضاء لعدم خوض لقاء القمة أمام

التي كان مقررًا إقامتها اليوم ضمن منافسات الجولة المؤجلة من الأسبوع الرابع من

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