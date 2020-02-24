بنك القاهرة يفتتح فرعا جديدا بنادي الجزيرة بأكتوبر

افتتح بنك القاهرة، برئاسة طارق فايد، فرعا له بنادى الجزيرة بمدينة 6 أكتوبر ضمن استراتيجيته للانتشار على مستوى الجمهورية، إذ بلغ عدد الفروع حاليا 235 فرعا

شارك بفعاليات الافتتاح كل من طارق فايد، رئيس البنك ونائبه عمرو الشافعى وعدد من رجال الأعمال والمسئولين.

أكد " فايد" أن البنك يسعى لافتتاح 20 فرعًا جديدًا خلال عام 2020 ، موضحا أن الفرع الجديد يواكب أحدث المعايير والذى يعمل على ترسيخ هوية البنك المستحدثة، حيث يحظى بمواصفات مميزة تمزج الأناقة بالتطور ليساعد العملاء على الاستمتاع بباقة الخدمات المصرفية المتكاملة التي يقدمها البنك.

ذكر أن الفرع يعمل طوال أيام الأسبوع وخلال العطلات الرسمية أيضًا حتى الساعة السابعة مساءً لتقديم أفضل خدماته المصرفية للعملاء المترددين على الفرع من السادة أعضاء النادى وغير الأعضاء، كما يقدم الفرع خدمة ثروة لكبار العملاء «Wealth Management» والتي تم تصميمها لتلبي احتياجات كبار عملاء بنك القاهرة من خلال تقديم مجموعة متنوعة ومنتقاة من المنتجات والخدمات المصرفية وغير المصرفية كصالات خدمات كبار العملاء VIP Lounge، وخدمة الخزائن الحديدية والتى تتيح للعملاء الاحتفاظ بالمقتنيات الثمينة والمستندات الهامة فى أمان تام، وهو ما يعكس حرص البنك على تقديم تجربة مصرفية فريدة ومميزة تسهم في نشر ثقافة الشمول المالي.