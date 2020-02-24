أحمد موسى يبرز تكريم البرلمان للنائب محمد أبو العينين

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان كرمت اليوم البرلماني النائب محمد أبو العينين نائب رئيس حزب مستقبل وطن لشئون المجالس النيابية .





وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»، مع الإعلامي «أحمد موسى»، على فضائية «صدى البلد»، أن لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد، شهدت تكريم النائب محمد أبو العينين، عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب مستقبل وطن لشئون المجالس النيابية، بعد أدائه اليمين الدستورية نائبا عن دائرة الجيزة، أمس، الأحد، عقب فوزه بالأغلبية المطلقة فى الانتخابات التكميلية بدائرة قسم الجيزة أول بحصوله على ٣٦ ألفا و ٢١٣ صوتا .





جاء ذلك بحضور عدد كبير من نواب لجنة حقوق الإنسان، ونواب محافظة الجيزة، ومختلف اللجان النوعية بالمجلس، حيث رحب النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان، بالنائب محمد أبو العينين، مؤكدًا أنه إضافة كبيرة للحياة البرلمانية ولمجلس النواب، وله دور كبير فى محافظة الجيزة وشعبيته كبيرة بها، ومن ثم كان الاختيار الأفضل لحزب مستقبل وطن لخوض الانتخابات التكميلية والتى فاز بها بشعبيته الكبيرة وحب المواطنين له، مؤكدا أن الجميع يقول له مبروك رفعت رأس الجيزة فى الانتخابات.





وأكد عابد أن تاريخ أبو العينين التشريعي والرقابي على مدار السنوات الماضية لا يخفي علي أحد، وكان نموذجا فريدا فى العمل والتفاني وأداء مهمته بكل أمانة ووطنية من أجل المواطن المصري، وأبناء دائرته أيضا الذين خرجوا بكثافة لدعمه فى الانتخابات، وهم فى الأساس الذين طالبوه بالترشح مرة أخرى، والتقدير الكبير الذي تم من جانبهم فى دعمه رأه الشعب المصري كله، ونحن نقدره ويقدره الجميع فى البرلمان.





وتوجه عابد بالشكر والتقدير لكل قيادات حزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة والجهود الكبيرة التى قاموا بها فى العملية الانتخابية، ونواب المحافظة أيضا، مؤكدا علي أن الجميع حرص علي المشاركة فى التكريم للنائب أبو العينين، الرجل الوطني الذي استطاع رغم كل الأكاذيب من الجماعة الإرهابية أن يواصل عمله بكل أمانه وصدق من أجل المواطن المصري.





من جانبه قال النائب أحمد سميح، أن موقف أهالي الجيزة مع النائب محمد أبو العينين، تأتي فى إطار التقدير الكامل له ولجهوده الماضية والحالية فى خدمتهم والتغلب علي إشكالياتها، وتقديم الحلول على أرض الواقع، ومن ثم كان خروجهم فى الانتخابات التكميلية من أجل استكمال هذه المسيرة، مؤكدا علي أن العديد من المشكلات والمعاناة لأهالي الجيزة تدخل فيها أبو العينين وتم حلها علي أرض الواقع وهو أمر لا ينساه أي مواطن فى الجيزة والأمثلة كثيرة وعديدة.





واتفق معه النائب رياض عبد الستار، عضو مجلس النواب، مؤكدا على أن الانتخابات التكميلية بدائرة الجيزة والتى فاز بها النائب محمد أبو العينين، كانت نموذجا للمرشح الذي يريده أهالي دائرته ويخرجون من أجله بكل كثافة، ورفضا كل الأعمال المخالفة التي تتم من قبل المنافسين قائلا:" رغم أعمال البلطجة ألا ان نصر الله كان قريبا...وخالص التوفيق والسداد للنائب المخضرم محمد أبو العينين الإضافة الأكيدة للبرلمان والإختيار الأفضل لحزب مستقبل وطن".





من ناحيتها قالت النائبة شادية خضير، عضو مجلس النواب، إن ما قام به النائب محمد أبو العينين، طوال السنوات الماضية من جهود مخلصة وصادقة في دائرة الجيزة، هي ما دفعت الأهالي للخروج من أجله ودعمه فى الانتخابات التكميلية، ومن ثم كانت الانتخابات نموذج جيد من خلال هذه الجهود، مشيرة إلي أن النائب أبو العينين زرع الكثير لأهالي الدائرة ومن ثم كان الحصاد فى هذه الصورة الإيجابية التي خرج فيها المواطنون والفوز من المرحلة الأولي.





وعبر النائب محمد أبو العينين، عضو مجلس النواب، نائب رئيس حزب مستقبل وطن لشؤون المجالس النيابية، عن سعادته وتقديره الكامل لكل مشاعر نواب البرلمان تجاهه، بعد فوزه بعضوية المجلس عن دائرة الجيزة بالانتخابات التكميلية، مؤكدا أن الرجال دائما متواجدون وقت الشدائد، و بالأوقات المناسبة، مؤكدًا على إيمانه الشديد بالدور الوطني من أجل الدولة المصرية وأبنائها، ومثل هذه الأعمال غير مرتبطة بانتخابات أو عضوية مجالس، ومن ثم كان العمل بدائرة الجيزة على مدار السنوات الماضية مستمرا وقائما ولم ينقطع عن أهالي الدائرة، وهو ما شاهده الجميع فى خروج المواطنين من أبناء الدائرة والذين أقدرهم جميعا لانتخابي بعضوية المجلس فى الانتخابات التكميلية.





ووجه النائب محمد أبو العينين الشكر لقيادات حزب مستقبل وطن ونواب البرلمان الذين وقفوا فى الانتخابات بكل جدية وقاموا بدورهم الوطني المعهود منهم، مشيرا إلي أن المجتمع المصري فى حاجة لمثل هذه القيادات الوطنية التى تتمتع بالمصداقية والوطنية وتعمل من أجل المواطن، وهو ما يلمسه الجميع فى حزب مستقبل وطن وقياداته والشعب ينتظر منه الكثير والكثير بطبيعة الحال، وهو أهل لذلك بفضل قياداته الوطنية. قائلا:" مستقبل وطن حزب واعد وقياداته تقوم بدورها الوطني والشعب المصري ينتظر منه الكثير بطبيعة الحال لدوره الفعال بالمجتمع".









وتطرق النائب محمد أبو العينين في حديثه الى الإصلاح الاقتصادي الذي تقوم به الدولة بفضل السياسات الحكيمة من القيادة السياسية، ونتائجه الإيجابية على المجتمع، والدليل على ذلك المؤشرات الاقتصادية والائتمانية خلال السنوات المنقضية، حيث كانت خير شاهد على ما أنجزته مصر.





ولفت نائب رئيس حزب مستقبل وطن لشؤون المجالس النيابية: إن البرلمان الحالي استثنائي، وسيفرد له التاريخ صفحات من البطولة والإنجاز لدوره الوطني نحو إتمام مسيرة البناء والإصلاح والحفاظ علي مقدرات الدولة المصرية و مواردها فى تحقيق الاستقرار والرخاء مع القيادة السياسية المصرية، مؤكدا على أن ما قدمه الأعضاء في البرلمان من تشريعات وقوانين، اتصلت بكل مناحي الحياة المصرية، وعبرت عن فهم النواب العميق لمسئولياتهم، فقد أقر البرلمان أكبر عدد من التشريعات بواقع 729 مشروعا بقانون، و341 قرارا، واستخدموا على مدار أدوار الانعقاد الماضية أكثر من 6 آلاف أداة رقابية، وهو ما يكشف حجم الإنجازات قائلا:" كل هذه الجهود المخلصة علي المستوي التشريعي والرقابي تعد أنجازات كبيرة ولكن لم يتم التسويق لها بالشكل الجيد".









وأكد عضو مجلس النواب، أن هذه التشريعات كانت فى إطار ملفات شائكة فى حاجة لهذه التشريعات المهمة، سواء فيما يتعلق بالخدمة المدنية وبناء وترميم الكنائس، وتعديلات قوانين الاستثمار بما يضمن مرونة الضخ وسهولة اجتذاب استثمارات أجنبية للبلاد، ومنظومة الإصلاح الإقتصادي بكل تحدياتها وغيرها من التحديات السياسية والأمنية، وهو ما كان مناط إهتمام النواب والعمل علي المواجهة بكل حسم بما يخدم المواطن والدولة المصرية.









في السياق ذاته أكد علي أن مثل هذه الجهود لم يتم التسويق الإعلامي لها بالصور الجيدة والأفضل، وهو الأمر الذي من الواجب أن يتم وضعه فى الاعتبار حتى يتم تداركه، ويتم توضيح هذه الجهود للمواطنين، حيث يطمئن الرأي العام لها،ويدرك كم التحديات التي واجهها هذا البرلمان الاستثنائي، قائلا: "التوعية الجماهيرية بجهود البرلمان ضرورة مهمة في كل ما يخص التشريعات التي تصدر بكافة المناحي".









وتطرق بحديثه نحو إشكاليات الأكاذيب التي تروج عن كل شيء فى مصر والشائعات، التي تتم من قبل الإعلام المعادي، وهو ما يتطلب تكاتف الجهود نحو مواجهة هذه الأكاذيب بكافة السبل التنويرية والتوضيحية للرأي العام المصري والعالمي، مؤكدا على أن فضائيات الجزيرة تروج الأكاذيب مثل ما حدث فى الانتخابات وأيضا ما بعد ثورة 30 يونيو الذي تم ترويج كم كبير من الأكاذيب حولها، ولكن بالوعي والتوعية الأمور تتضح للجميع.









وأكد أن الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، قيمة وقامة قانونية ودستورية كبيرة ويقود البرلمان بكل كفاءة، مؤكدًا أنه حضر جلسة أمس الأحد، بعد أداء اليمين الدستورية ولمس جهود إيجابية ومخلصة من رئيس المجلس في إدارة الجلسة و الاستماع لكل الرؤى المختلفة من أجل خروج التشريعات المنظورة بكل دقة وكفاءة.