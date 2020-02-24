صراع مرتقب.. تحذيرات من قرار تركي محتمل قد يؤدي لتصعيد خطير مع روسيا

كشفت تقارير روسية، عن خطوة خطيرة قد تتخذها تركيا لوقف الدعم الروسي للجيش السوري، قد تنذر بمواجهة قوية بين أنقرة وموسكو.





وفقا لتقرير حديث توقعت مصادر روسية أن تقدم تركيا على إغلاق مضيق البوسفور أمام السفن الحربية الروسية للحد من الدعم الروسي للجيش السوري الذي يتقدم في محاور الصراع بسوريا.









وقد يؤدي إغلاق المضيق للحد من الدعم الروسي العسكري للجيش السوري، ما يسمح للميليشيات التي تدعمها تركيا باستجماع قوتها وإعادة الانتشار لاستعادة الأراضي التي خسرتها، وفقا لصحيفة "نوفايا جازيتا" الروسية.









من جانبه، علق الخبير العسكري الروسي سيرجي إيشينكو محذرا من تبعات قرار تركيا المحتمل وعرقلته لعمل القواعد العسكرية الروسية في حميميم و طرطوس، متوقعا أن تقيد تركيا السماح للطائرات الحربية الروسية من الطيران عبر مجالها الجوي.









ورغم ذلك، اكد أن الجيش السوري لديه ما يكفي من المدرعات لردع جميع الهجمات المسلحة حتى القوية منها، مشيرا إلى أن الغارات الانتقامية ستؤدي بالتأكيد إلى هجمات على نقاط تفتيش تركية.









في المقابل، قد ترد روسيا بإغلاق الحدود التركية السورية مما يمنع الدعم التركي للميليشيات السورية الموالية لنظام أردوغان في تلك المنطقة.









وفي وقت سابق، قالت وزارة الدفاع الروسية إن تركيا أرسلت كما كبيرا من المدرعات والذخيرة لإدلب شمال غربي سوريا.







