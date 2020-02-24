AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الجيش الليبي: ميليشيات تركيا تقصف طرابلس بالمدفعية الثقيلة

الإثنين 24/فبراير/2020 - 11:10 م
الجيش الليبي يتهم
الجيش الليبي يتهم ميليشيات موالية لتركيا بخرق الهدنة
Advertisements
قسم الخارجي
قال المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، إن مجموعات مسلحة مدعومة بعناصر من الجيش التركي تخرق الهدنة وتستهدف الأحياء المدنية جنوب طرابلس بالمدفعية الثقيلة.

وأوضح المسماري في تصريحات نقلتها وسائل إعلام ليبية، أن أسلحة ومعدات عسكرية وصلت من تركيا إلى ليبيا لدعم الميليشيات.
 
يأتي ذلك بعد تعليق البرلمان الليبي المشاركة  في المسار السياسي في جنيف المزمع عقده الأربعاء القادم، وذلك لتدخل البعثة في اختيارات المجلس للجنة المشاركة.

وفي وقت سابق، طالب رئيس حكومة الوفاق فايز السراج الأمم المتحدة بألا  تقتصر مراقبة الحظر على البحر بل يجب أن تكتمل العملية برًا وجوًا وبحرًا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الجيش الليبي يسقط طائرة تركية مسيرة في مصراتة

المتحدث باسم الجيش الليبي يوجه رسالة قوية لأردوغان

المسماري ينفي وجود قوات أجنبية بين صفوف الجيش الليبي

المسماري: نرفض الغزو التركي لـ ليبيا.. وسنقاومه بكل قوة

الجيش الليبي: المعركة مع تركيا تصب في خانة واحدة إما النصر أو الشهادة

المسماري: تركيا أرسلت مئات المرتزقة إلى ليبيا ويتخذون المدنيين دروعا بشرية.. فيديو

ترشيحاتنا

سائق تاكسي يفضح لاعبي الزمالك بعد انسحابهم من مباراة الأهلي.. فيديو

لن تتوقع .. أسباب فشل الريجيم

كيف استغل الأهلي انسحاب الزمالك من مباراة القمة 120.. ماذا فعل فايلر

تعليق وزير الرياضة على أحداث القمة بين الأهلي والزمالك

الدرجة الرابعة.. شبح الهبوط يطارد الزمالك عقب التهرب من القمة

حالة الطقس.. الأرصاد تكشف موعد تحسن الأحوال الجوية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل شوربة العدس بـ 5 وصفات متنوعة

هنتعشى إيه النهاردة.. توست البيض الصحي مع سلطة السيزر

صور بألف كلمة.. أبطال رجال المرور يؤدون عملهم وسط الأمطار