الجيش الليبي: ميليشيات تركيا تقصف طرابلس بالمدفعية الثقيلة

قال المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، إن مجموعات مسلحة مدعومة بعناصر من الجيش التركي تخرق الهدنة وتستهدف الأحياء المدنية جنوب طرابلس بالمدفعية الثقيلة.





وأوضح المسماري في تصريحات نقلتها وسائل إعلام ليبية، أن أسلحة ومعدات عسكرية وصلت من تركيا إلى ليبيا لدعم الميليشيات.

يأتي ذلك بعد تعليق البرلمان الليبي المشاركة في المسار السياسي في جنيف المزمع عقده الأربعاء القادم، وذلك لتدخل البعثة في اختيارات المجلس للجنة المشاركة.



