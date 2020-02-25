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رياضة

مرتضى منصور: أتحدى خصم نقطة واحدة من الفريق

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 12:30 ص
مرتضى منصور رئيس
مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك
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حسام الحارتي
أعرب مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن اندهاشه من الحرب التي شنها الجميع على النادي، على حد وصفه، عقب تغيب الفريق الأبيض عن لقاء القمة أمام الأهلي.

وأضاف في تصريحات لبرنامج "زملكاوي"الذي يقدمه طارق يحيى  على شاشة قناة الزمالك:" شوبير وطه إسماعيل وعماد  متعب وأحمد موسى وعمرو أديب جميعهم شنوا الحرب على الزمالك خلال ظهورهم على الشاشة اليوم، على الرغم من أن الأهلي انسحب في 5 مرات سابقة أمام الزمالك".

وأضاف:" لن يجرؤ أحد على خصم نقطة واحدة من الزمالك وأرفض أي قرار يتخذه عمرو الجنايني، رئيس اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة المصري".

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