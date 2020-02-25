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بسعر غير متوقع.. تعرف على تكلفة إطلالة مذيعة برنامج the voice kids

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 06:30 ص
ناردين فرج
ناردين فرج
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هاجر هانئ
شاركت المذيعة ناردين فرج متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى الانستجرام، بصورا جديدة خلال تقديمها حلقة برنامج the voice kids.

ظهرت ناردين فرج فى الصورة بإطلالة أنثوية جذابة، حيث ارتدت بلوزة مكشوفة الكتفين واتسمت باللون الميتالك من علامة NET-A-PORTER وقد بلغ سعرها  328يورو، ونسقت معها بنطلون أسود TONI MATICEVSKI بلغ ثمنه 475 يورو.

وانتعلت ناردين فرج حذاء أنيق ذا كعب عالى باللون الاسود، وتزينت ببعض الاكسسوارات البسيطة و العصرية.

أما من الناحية الجمالية، فاعتمدت ناردين فرج على خصلات شعرها الانسيابى المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذاب مرتكزا على الالوان الترابية.

بسعر غير متوقع.. تعرف على تكلفة إطلالة مذيعة برنامج the voice kids
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