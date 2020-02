بسعر غير متوقع.. تعرف على تكلفة إطلالة مذيعة برنامج the voice kids

View this post on Instagram

اخر حلقه ليا في #ذافويس_كيدز الليلة . كانت رحله ممتعه ، بتمني التوفيق لكل أطفالنا . حتابعكم للنهائي :)))). ❤️❤️❤️ بشكر كل المتسابقين اللي بعتولي ، حتوحشوني Styled by : @cedrichaddad Outfit : @toni_maticevski @piaffboutique Hair : @georgeselmendelek Makeup : @mayayammine . Jewelry : @yessayan