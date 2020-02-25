بسعر غير متوقع.. تعرف على تكلفة إطلالة مذيعة برنامج the voice kids

شاركت المذيعة ناردين فرج متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى الانستجرام، بصورا جديدة خلال تقديمها حلقة برنامج the voice kids.
ظهرت ناردين فرج فى الصورة بإطلالة أنثوية جذابة، حيث ارتدت بلوزة مكشوفة الكتفين واتسمت باللون الميتالك من علامة NET-A-PORTER وقد بلغ سعرها 328يورو، ونسقت معها بنطلون أسود TONI MATICEVSKI بلغ ثمنه 475 يورو.
وانتعلت ناردين فرج حذاء أنيق ذا كعب عالى باللون الاسود، وتزينت ببعض الاكسسوارات البسيطة و العصرية.
أما من الناحية الجمالية، فاعتمدت ناردين فرج على خصلات شعرها الانسيابى المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذاب مرتكزا على الالوان الترابية.
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اخر حلقه ليا في #ذافويس_كيدز الليلة . كانت رحله ممتعه ، بتمني التوفيق لكل أطفالنا . حتابعكم للنهائي :)))). ❤️❤️❤️ بشكر كل المتسابقين اللي بعتولي ، حتوحشوني Styled by : @cedrichaddad Outfit : @toni_maticevski @piaffboutique Hair : @georgeselmendelek Makeup : @mayayammine . Jewelry : @yessayan