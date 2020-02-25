60 حالة.. ارتفاع أعداد المصابين بكورونا في كوريا الجنوبية

أعلنت السلطات في كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، ظهور 60 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع عدد المصابين إلى 893 حالة.





وصورت لقطات صادمة اصطفاف مئات الآلاف من المواطنين في طوابير لشراء الأقنعة الطبية بالمدينة المركزية بكوريا الجنوبية في ظل تفشي فيروس كورونا القاتل.





واصطفت مجموعة طويلة من الناس أمام أبواب السوبر ماركت في مدينة دايجو بينما حاول الناس حماية أنفسهم وسط مخاوف من انتشار وباء كورونا العالمي.





وحسب صحيفة " ديلي ميل"، يوجد في كوريا الجنوبية الآن أكبر عدد من الحالات فيروس كورونا المؤكدة خارج البر الرئيسي للصين بعد ارتفاع العدوى في نهاية الأسبوع ، إلى 830 حالة بحلول صباح الاثنين كما توفي ثمانية أشخاص بسبب المرض في كوريا الجنوبية .