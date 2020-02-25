AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

60 حالة.. ارتفاع أعداد المصابين بكورونا في كوريا الجنوبية

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 04:02 ص
صدى البلد
Advertisements
قسم الخارجي
أعلنت السلطات في كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، ظهور 60 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع عدد المصابين إلى 893 حالة. 

وصورت لقطات صادمة اصطفاف مئات الآلاف من المواطنين في طوابير لشراء الأقنعة الطبية بالمدينة المركزية بكوريا الجنوبية في ظل تفشي فيروس كورونا القاتل.

واصطفت  مجموعة طويلة من الناس أمام  أبواب السوبر ماركت في مدينة دايجو بينما حاول الناس حماية أنفسهم وسط مخاوف من انتشار وباء كورونا العالمي.

وحسب صحيفة " ديلي ميل"، يوجد في كوريا الجنوبية الآن أكبر عدد من الحالات فيروس كورونا  المؤكدة خارج البر الرئيسي للصين بعد ارتفاع العدوى في نهاية الأسبوع ، إلى 830 حالة بحلول صباح الاثنين كما توفي ثمانية أشخاص بسبب المرض في كوريا الجنوبية .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

إلغاء القمة 119 بعد انسحاب الزمالك.. وإعلان الأهلى فائزا

غرق منزلها بسبب الأمطار.. أمل رزق تستنجد عبر انستجرام

فرمان عاجل من الخطيب بعد انسحاب الزمالك من مواجهة الأهلي

رسميا.. مجلس الوزراء يقرر تعطيل الدراسة بالمدارس والجامعات غدا

فاكرة نفسها هيفاء وهبي.. أحمد فلوكس يفضح سيدة طلب الزواج منها

المادة 21 من لائحة الاتحاد المصري تحدد عقوبات الزمالك بعد الانسحاب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لامع وأنيق.. بلقيس تستعرض أناقتها فى أحدث جلسة تصوير

انطلاق مهرجان الدرعية للسيارات الكلاسيكية الخامس بالسعودية.. قريبا

علاج اللوز .. اكتشف أفضل مضاد حيوي وهذه الأدوية يمكن أن تشتريها من الصيدلية