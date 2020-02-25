المهنة هجام.. خالد جواد ينشر صورة البطاقة لأول مرة





علق خالد جواد على الصورة ساخرًا وقال: "الاسم خالد جواد المهنة هجام".









وجاءت التعليقات: "طب وانت رافع حاجبك ليه بتعاكسها مثلًا"، وطب والله شكلك حلو فيها "،" أنا فى البطاقة ريا وسكينة ".





جدير بالذكر أن الإعلامى خالد جواد يستعد لتقديم برنامج المصحة على شاشة ON E وتم طرح البرومو الدعائى للبرنامج ويظهر فيه خالد جواد مرتديًا قبعة بشكل ساخر.





وكان خالد جواد قد قدم العام الماضى على إذاعة نجوم إف إم برنامج كلام فى الزحمة من الأحد للخميس وحظى بمتابعة كبيرة .





نشر الإعلامى خالد جواد صورة البطاقة الخاصة به على موقع الصور إنستجرام.